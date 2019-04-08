الامارات | «القرائي للطفل» يخصص محطة لـ «الكومكس» وفن «المانغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرائي للطفل» يخصص محطة لـ «الكومكس» وفن «المانغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ11، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 17 إلى 27 أبريل الجاري، محطة للقصص المصورة (الكومكس)، بهدف إتاحة الفرصة للأطفال لعيش تجربة فريدة تعرّفهم إلى هذا الفن، وتقودهم نحو اكتشاف عوالم فن وثقافة المانغا اليابانية الغنية عن قرب.

وتستضيف المحطة نخبة من الفنانين العرب والأجانب المتخصصين في هذا المجال الفني منهم: شهاب الدين المشرف، وخديجة السعيدي، وأسكا، وسافيو ماسكاريناس، وماجد الشمري، وهاني صالح، ومارك كستلر، وميدوري هرادا، الذين يقودون الصغار عبر 80 فعالية متنوّعة لاكتشاف عوالم هذا الفن. وتوفّر المحطة تجربة مميزة لزوّارها، إذ سيتسنى لهم اقتناء الأعمال والإبداعات الفنية من خلال «زقاق الفنانين»، الركن المخصص لعرض المنتجات الفنية، إلى جانب مسرح القصص المصورة الذي يحتضن العروض والمسابقات المرتبطة بهذا النوع من الفنون، كما تقدم المحطة ورش عمل تفاعلية تؤهل المشاركين بها لاكتشاف أسرار وتفاصيل بناء الحكايات المصورة والتعرف إلى تاريخ صناعتها، إلى جانب تخصيص ركن لدور النشر المتخصصة ببيع الكتب المصورة، كما تنظم مسابقة «البطل الخارق والشرير»، ضمن أداء استعراضي حيّ يستضيفه مسرح المحطة.