الامارات | عشبة القمح.. منجم فوائد صحية وجمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة القمح.. منجم فوائد صحية وجمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد عشبة القمح بمثابة منجم فوائد صحية وجمالية؛ إذ تساعد على إنقاص الوزن من ناحية، والتمتع ببشرة وشعر صحي من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «إن ستايل» الألمانية أن عشبة القمح تزخر بمعادن وفيتامينات، مثل السيلينيوم، الذي يعمل على تنشيط الغدة الدرقية، ومن ثم تنشيط عملية أيض الطاقة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عشبة القمح تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتحارب بذلك نوبات الجوع الشديدة، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

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وتعمل عشبة القمح أيضاً على تقوية جهاز المناعة، وتخليص الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية.

وأشارت «إن ستايل» إلى أن عشبة القمح تساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة بفضل تأثيرها المضاد للبكتيريا؛ إذ يمكن محاربة مشكلات البشرة كالبثور وحب الشباب من خلال تدليك البشرة بواسطة مكعبات مثلجة من عصير عشبة القمح.

وللشعر أيضاً نصيب من فوائد عشبة القمح؛ إذ يمكن القضاء على قشرة الرأس بواسطة غسول عشبة القمح. ولهذا الغرض يتم تدليك فروة الرأس بعصير عشبة القمح، ثم شطفها.