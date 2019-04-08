الامارات | مُصاب بحساسية الأنف.. لا تصفّ سيارتك تحت الأشجار

شكرا لقرائتكم خبر عن مُصاب بحساسية الأنف.. لا تصفّ سيارتك تحت الأشجار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني المرضى المصابون بحساسية الأنف، خلال فصل الربيع بشكل خاص، ولذا ينبغي عليهم عدم ركن السيارة تحت الأشجار خلال هذا الموسم، وذلك كي لا تتوغل حبوب اللقاح إلى داخل السيارة مسببة نوبات الحساسية.

وقال أخصائي طب الصدر الألماني، البروفيسور مارتن فاجيمان، إنه ينبغي أيضاً غلق النوافذ والسقف المتحرك أثناء القيادة للسبب ذاته، مشيراً إلى ضرورة فحص الفلتر مع بداية فصل الربيع وتغييره في حال امتلائه، وإلا فلن يتمكن الفلتر من أداء وظيفته المتمثلة في حجب حبوب اللقاح.

يُشار إلى أن أعراض حساسية الأنف تتمثل في انسداد أو سيلان الأنف والعطس واحمرار العين وتورّمها وزيادة إفرازات الدموع.