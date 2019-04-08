الامارات | مغامر ينهي رحلة استمرت 3 سنوات في سيارة كهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مغامر ينهي رحلة استمرت 3 سنوات في سيارة كهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما توقف فيبي فوكر بسيارته في سيدني بعد ظهر أمس، كانت هذه نهاية رحلة استمرت أكثر من ثلاث سنوات قطعها المغامر الهولندي بسيارته فولكسفاغن التي حولها لسيارة كهربائية. وذكر موقع الحملة الإلكتروني أن مبادرة فوكر هي أطول رحلة مسجلة تقطعها سيارة كهربائية على الإطلاق، وبدأت بهدف التوعية بمستقبل خالٍ من الكربون.

وغادر فوكر هولندا في مارس 2016 وقضى 1119 يوماً قطع خلالها أكثر من 95 ألف كيلومتر، وزار 33 بلداً في محاولة للفت الانتباه إلى استدامة ومتانة السيارات الكهربائية.

واعتمدت الرحلة على مساندة غرباء قدموا الطعام والمأوى لفوكر.

وقال فوكر لمشجعين كانوا في استقباله عندما وصل لخط النهاية: «ساعدني نحو 1800 شخص في رحلتي عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا، وأخيراً وصلت اليوم إلى هنا».