هكذا تحمي طفلك من شمس الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور كريستوف ليبيش إن أشعة الشمس خلال فصل الربيع تكون قوية أيضا؛ لذا ينبغي حماية الأطفال عند اللعب في الأماكن المفتوحة.

ولهذا الغرض، ينصح طبيب الأمراض الجلدية الوالدين باستخدام كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية عال (SPF) يبلغ 50 مثلا، محذرا من أن التعرض لحروق الشمس يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأشار الطبيب الألماني أيضا إلى ضرورة ارتداء قبعة لحماية الوجه والأذن ومؤخة الرقبة، كما ينبغي أن تكون ملابس الطفل واسعة وجيدة التهوية وتغطي أكبر قدر ممكن من الجسم.

ومن المهم أيضا ارتداء نظارة شمسية؛ نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة (UVB) قد تُصيب الطفل بالتهابات خطيرة، مثل التهاب القرنية والتهاب ملتحمة العين.