محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي تعرض مدافع النادي الأهلي، سعد سمير، لكدمة قوية في ركبته، أمس السبت، في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. "الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية أسباب الإصابة بكدمة الركبة ودرجاتها وكيفية علاجها: للمزيد اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة سعد سمير.. تعرف على درجات كدمات الركبة وكيفية علاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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