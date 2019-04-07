إطلالة حلا شيحة بفستان طويل أسود رفقة والدها: "حبيبي بابي"

نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة صور جديدة برفقة والدها، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، من داخل معرضه الخاص، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "حلا" مرتدية فستان مخملي طويل، باللون الأسود، "نصف كم" مع شعر منسدل، ومكياج هادئ، مُعلقة: "حبيبي بابي".

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وكانت الفنانة، شاركت متابعيها، صباح اليوم، صورة برفقة أبنتها الصغيرة، ظهرت من خلالها محضتنة طفلتها، معلقة على الصور: "يوم سعيد.. لحظات لا تعوض ربنا يحفظ ولادنا كلهم".

يذكر أنّ الفنانة حلا شيحة تشارك في مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان بعد عودتها إلى التمثيل مجددًا، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل حنان سليمان، محمود حجازي، أحمد صيام، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال.

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