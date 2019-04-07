"عشان مراتك ماتقفشكش".. محمد صلاح ينصح الرجال بتلك الحيلة

شارك محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ولاعب ليفربول، صورة جديدة، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر "صلاح" صورة رجل يمسك بهاتف مثبت فوقه مرآتين، حتى يستطيع رؤية زوجته إذا تسللت من خلفه، وعلق عليها ساخرًا: "للحماية من تسلل الزوجة من خلفك". Advertisements وشارك نجم نادي ليفربول، مؤخرًا جماهيره، بنشر صورة عائلية، عبر خاصية "استوري"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ويظهر "صلاح" داخل السيارة بجوار زوجته فيما تجلس ابنته مكة في الكرسي الخلفي، مقررًا إخفاء ملامحهن باستخدام "الإيموشن"، مضيفًا "إيموشن" ضاحك، كتعليق على الصورة. ​

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