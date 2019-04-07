إيمان العاصي تنشر صورة "سيلفي" مع ابنتها الوحيدة: "صديقتي المقربة"

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة "سيلفي" بصحبة نجلتها الوحيدة "ريتاج"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "العاصي" بأزياء "كاجوال" صيفية فاتحة اللون، وشعر قصير، فيما أطلت أبنتها بملابس شتوية، مقاربة لألوان إطلالة والدتها. وعلقت الفنانة الشابة باللغة الإنجليزية، قالت: "هي صديقتي المقربة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي. Advertisements وحصدت الصورة على ما يزيد عن 1000 تسجيل إعجاب خلال 4 دقائق، بالإضافة إلى مئات التعليقات، المعجبين بإطلالتهن، ومتمنين لهن حياة سعيدة. ​

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