بالفيديو| بعد طلاق سمية الخشاب.. ريم البارودي ترقص على "اللي باعنا خسر دلعنا"

أثارت الفنانة ريم البارودي الجدل، عقب تداول نشطاء موقع تبادل المواد المصورة "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها، بصحبة الفنانة فريال يوسف، خلال رقصهما في حفل ساهر.

وظهرت "البارودي"، خلال رقصها على نغمات أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، مرتدية إطلالة صيفية، تتكون من "تيشرت" أسود، و"جيب" قصيرة متعددة الألوان، مع تسريحة شعر مموجة.

ريم البارودي: "عندي حركة عصبية مع الدبلة.. بنساها"

ويأتي ذلك المقطع بعد أيام من إعلان طلاق الفنانة سمية الخشاب رسميًا من طليق "البارودي" المطرب أحمد سعد، حضوريا على يد مأذون، بحي الجمالية بتاريخ 27 مارس 2019، واتجه "سعد" عقب 3 أيام إلى المأذون لإثبات الطلاق رسميا أمام الشهود، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون بأنها "رسالة غير مباشرة" من "ريم" على الانفصال.

يشار إلى أن الفنانة ريم البارودي، ردت على سؤالها بشأن رأيها في انفصال طليقها أحمد سعد من زوجته سمية الخشاب، مكتفية بقول: "لا تعليق"، موجهة قُبلة للكاميرا، ردًا على سؤال مراسل برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا": "كل الناس نفسها تعرف تعليق ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب".

Advertisements

بالفيديو سمية الخشاب: "أنا اخدت القرار من 6 شهور"

يشار إلى أن ريم البارودى تجاهلت نبأ انفصال "سعد وسمية" عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، مستمرة في نشر كواليس مسلسل "قيد عائلي"، الذي تشارك فيه.

كان الفنان أحمد سعد، أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، صباح 28 مارس الماضي، ونشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة له مع أبنائه، مُعلقًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق"، مضيفًا: "أتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي".

​