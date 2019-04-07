عطور جديدة من الماركات العالمية لا تحرمي إطلالتك منها

ان الحصول على اطلالة متألقة مفعمة بالجاذبية ومنعشة، يتطلب منك ان تختاري عطرك بعناية من مجموعة من العطور العالمية لتلفتي انظار من حولك. من هنا، اختارنا ان نعرفك على:

إذا كنت تبحثين عن مجموعة من افضل عطور جديدة 2019، فمن الضروري ان تحرصي على اختيار تلك التي تحتوي على نفحات عطرية منعشة وملفتة. من هنا اخترنا ان نعرفك على افضل عطور جديدة 2019.

1- عطر L'interdit من Givenchi: هذا العطر مناسب لاوقاتك الرومانسية ويعزز شعور المرأة بانوثتها، وثقتها بنفسها. يتمتع بنفحات من رائحة الياسمين مع نقاط غامضة من النجيل الهندي مع نفحات جذابة من الباتشولي ليكون خيار مثالي لعطرك الجذاب.

2- عطر Magnificent Gold من Yves Saint Laurent: هذا العطر هو مخصص لعاشقات العطور الشرقية المفعمة برائحة العنبر. وهو مستوحى من المغرب ويحمل بعبقه نفحات من العود النقي المنمق بنفحات الفانيلا وخشب الصندل.

3- عطر Pure XS من Paco Rabanne: من احدث اصدارات هذه الدار الفرنسية العريقة، وهو من العطور الغنية بنفحات الورود تعلوه نقاط من براعم الليمون والخوخ مع نغمات من المسك. أما قاعدته فتستقر فيها خلاصات جوز الهند والفانيلا والاخشاب.

4- عطر L'instant Magic من Guerlain: هو من عطور جديدة من مجموعة غيرلان، وهو يتميز بعبق وردي غني بورود الميموزا والفراولة والبنفسج تتخلله نغمات من اريج اللوز والفانيلا ليمنحك عطراً يأسر الحواس.

2- عطور جديده ٢٠١٨

اجمل عطور جديده

أما إذا كنت تبحثين عن مجموعة من افضل عطور جديده ٢٠١٨، وتريدين ان تضفي لمسة ساحرة وجذابة على اطلالتك، لتضفي سحراً ورونقاً خاصاً عليها، فيمكنك ان تختاري عطرك من هذه المجموعة من افضل عطور جديده ٢٠١٨.

1- عطر Le Parfum White من Elie Saab: اختار ايلي صعب ان يهدي المرأة هذا العطر المميز الذي يليق بمختلف مناسباتك، وقد جمع فيه بين باقة مميزة من الازهار البيضاء مع نفحات منعشة من الياسمين والفل وزهر البرتقال والفوانيا التي تختلط مع نفحات الايلينغ والفانيلا.

2- عطر Dylan Blue من Versace: هو عطر قوي مفعم بالانوثة مناسب للمرأة الرقيقة التي تتسم بالقوة. يتميز بانه زهري ورقيق، غني برائحة الفاكهة واللمسات الخشبية العميقة ما يجعل منه مثالياً للمرأة العصرية.

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3- عطر Aqua Kenzo For Her من Kenzo: يتميز هذا العطر بتركيبته الجريئة مع خلاصة الماندرين ونفحات الكشمش وبتلات المغنوليا لاضافة شاعرية تذكرك برائحة الازهار المشرقة. هذا العطر يجعله خياراً مثالياً لفصل الصيف.

4- عطر Gucci Bloom من Gucci: هذا العطر هو حديقة ربيعية تتفتح فيها روائح الاهار البيضاء لتختلط فيها نفحات حسية من الانفون الهندي ليضفي لمسة روعة رقيقة ومميزة على اطلالتك.

3- اجمل عطور قديمة

اجمل عطور جديده

أما إذا كنت تبحثين عن مجموعة منالعطور القديمة الجذابة التي لا يزال وجودها يتجدد رغم مرور الزمن، لتحصلي على اطلالة متألقة وملفتة. من هنا، اخترنا ان نعرفك على افضل العطور القديمة التي تسابق الزمن.

1- عطر نوا من كاشاريل: تم اصدار هذا العطر عام 1998، يبدأ العطر من البرقوق والروائح العشبية والفريزيا والخوخ والفاوانيا والمسك الابيض. اما قلب العطر فمن العشب الاخضر مع الزنبق والياسمين والورد.أما قاعدة العطر فترتكز على التونكا والفانيلا والقهوة والبخور واخشاب الارز.

2- عطر دولتشي فيتا من ديور: تم اصدار هذا العطر عام 1995. مقدمته تحتوي على مزيج من روائح زهر الليمون والجريب فروت والبرغموت مع زنابق الوادي والزهور البلغارية. اما قلب العطر فمن المشمش وازهار المانغوليا والقرفة واخشاب الورد وقاعدة العطر من الفانيليا واخشاب الارزر واخشاب الصندل وجوز الهند.

3- عطر شاليمار من غيرلان: من اقدم العطور الموجودة وهو لا يزال يلقى رواجاً كبيراً لدى النساء. يعود اصدار هذا العطر الى العام 1925، مقدمة العطر من الحمضيات اليوسفي واخشاب الارز والبرغموت والليمون وقلب العطر من زهور السوسن والباتشولي والياسمين ونجيل الهند والورد. اما قاعدة العطر فمن الجلد وخشب الصندل والمسك والفانيلا والبخور والتونكا.

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