ماسكات طبيعية من اللبن لشعر طويل وصحي

يظل الشعر الطويل الصحي حلم كل امرأة وتسعى للوصول إليه بشتى الطرق. هنا يقدم الخبراء العديد من الماسكات المفيدة لصحة وجمال الشعر، والتي تساعد أيضًا في طوله وتحتوي جميعها على عنصر مشترك وهو اللبن؛ لما له من خصائص مضادة للفطريات تساعد في التخلص من قشرة الشعر، كما يحافظ على صحته ويرطبه بشكل رائع.

ماسك الموز واللبن

لتحضير هذا القناع ستحتاجين لنصف موزة وملعقة طعام زبادي وملعقة شاي وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قومي بهرس الموزة جيدًا لصنع معجون ناعم ثم أضيفي اللبن والعسل وعصير الليمون وامزجي المكونات جيدًا وضعيها على شعرك بالفرشاة واتركيها لمدة 25 إلى 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

اللبن وزيت الزيتون

لتحضير القناع ستحتاجين لملعقة طعام زيت زيتون وكوب من اللبن وملعقة كبيرة عصير ليمون و2 كوب ماء.

اخلطي الليمون مع الماء واتركي الخليط جانبًا ثم أضيفي زيت الزيتون إلى اللبن وضعي الخليط على شعرك لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه بمحلول عصير الليمون.

اللبن والعسل

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يساعد هذا القناع على التحكم في إنتاج الزيوت في فروة الرأس ويساعد أيضًا في تطهير المسام المسدودة.

ستحتاجين نصف كوب من اللبن وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من خل التفاح، أضيفي اللبن والعسل إلى خل التفاح ثم طبقي القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو العادي.

الزبادي والصبار

الصبار يساعد في الحفاظ على فروة الراس، ولأجل التحضير ستحتاجين إلى 3 ملاعق من الصبار و2 ملعقة كبيرة من اللبن و2 ملعقة زيت زيتون وملعقة عسل.

أضيفي الصبار إلى اللبن وزيت الزيتون والعسل، ثم اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على فروة رأسك ودلكيها جيدًا ثم اتركيها لمدة 45 دقيقة، بعد ذلك اغسلي شعرك باستخدام الماء والشامبو.

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