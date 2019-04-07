إطلالات رمضانية جذابة للنجمات العرب في الشهر الفضيل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك نرصد بعض الإطلالات الرمضانية المميزة، التي تختارها النجمات خلال الشهر الفضيل، حيث أننا رصدنا في الفترة الماضية عددًا من التنسيقات، التي حملت طابعًا شرقيًّا مميزًا، وقد اعتمدتها النجمات في مختلف المناسبات والمشاوير، جمعناها لكِ اليوم بالصور لتستوحي منها أفكارًا أنيقة لمناسبات رمضان 2019.

نسرين طافش تجمع الأسلوب الشرقي مع النمط الشبابي:

في إحدى المناسبات وخلال شهر رمضان، شاهدنا نسرين طافش في اطلالة مميزة جمعت فيها بين النمط الشرقي مع لمسات شبابية، حيث نسقت بنطلون جينز سكيني مع قفطان باللون الأبيض مطرز بخيوط ذهبية، وقد أكملت اللوك باكسسوارات ذهبية عبارة عن شنطة يد وصندل بكعب عالٍ من “سانت لوران” Saint Laurent أيضًا.

بثينة الرئيسي في عبايه مطرزة بالورود:

بثينة الرئيسي اختارت مؤخرًا "لوك" شرقيًّا مميزًا، اختارت فيه عباية أنيقة باللون الأسود، مطرزة برسومات الورود باللونين الأبيض والبني، وقد نسقت معها شنطة يد من الجلد، وحذاءً بكعب عالٍ، وأكملت الاطلالة ببعض المجوهرات الذهبية الفاخرة.

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سيرين عبد النور في فستان ماكسي باللون الزهري:

على الرغم من أنّ سيرين عبد النور لم تختر قفطانًا أو عباية أو جلابية، غير أنها اختارت فستان ماكسي باللون الزهري، تصميمه مفعم بالأنوثة ومثالي للاطلالات الرمضانية، ولاسيما أنّ قصته محتشمة وذات طابع محافظ، مع أكمام طويلة وتنورة كلوش يصل طولها إلى الأرض، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الزهري أيضًا، وشنطة يد من الجلد باللون الأحمر العنابي.

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درة زروق في جمبسوت ذي طابع شرقي:

درة زروق تألقت في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، باطلالة شرقية مميزة، اختارت فيها جمبسوت من قماش التول المطرز برسومات وزخرفات، مميزًا من “زهير مراد” Zuhair Murad، أكمامه طويلة تصل إلى الأرض وياقته عالية، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية ناعمة أضفت من خلالها لمسات من الفخامة.

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