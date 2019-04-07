طرق الحصول علي مكياج للبشرة السمراء من وحي هالي بيري

تتمتع هالي بيري بسحنة سمراء جذابة وهي من النجمات اللواتي يفضّلن الظهور بمكياج ناعم وخفيف. لذا فهي تركّز على أساس بشرتها من خلال اختيار كريم أساس يمنحها لوناً متجانساً، وتزيّن ملامح وجهها بلمسات بسيطة كأحمر شفاه غلوس بلون زاهٍ مع غياب شبه تام لظلال العيون والاكتفاء بلمسة ماسكرا وخط رفيع من الأيلاينر.

كيف يمكنك الحصول على مكياج ناعم يناسب بشرتك السمراء مثل هالي بيري؟

تؤكد هالي بأن سرّ نجاح المكياج هو بشرة خالية من الشوائب، لذا فهي تحافظ على ترطيب بشرتها قبل أن تضع كريم الأساس الذي تختاره بتركيبة خفيفة وبلون مطابق تماماً للون بشرتها.

الكونسيلر ليس إلزامياً بالنسبة إلى هالي، فهي تستخدمه فقط عندما تشعر بأن محيط عينيها متعب ويحتاج إلى لمسة سحرية تخفي عنه آثار التعب. وهي تختاره بتركيبة سائلة وخفيفة.

لتثبيت كريم الأساس ومنح بشرتها مزيداً من الإشراق والتوهّج، تستخدم هالي بوردة حرّة توزّعها على كامل وجهها بواسطة فرشاة ناعمة.

البلاش تضعه هالي مباشرة على كريم الأساس قبل البودرة الحرّة. وهي تختاره بدرجة زهرية زاهية أو بدرجة الـBois de Rose الجذابة، وتوزّعه على عظمتي خدّيها.

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أما بالنسبة إلى مكياج عينيها، فهي نادراً ما تستخدم ظلال العيون إلا في المناسبات الهامة وعلى السجادة الحمراء، وتكتفي بالأيلاينر الذي تختاره مرة باللون الأسود ومرة باللون البني.

وبعد خط الأيلاينر الذي ترسمه بطريقة ناعمة، تزيّن هالي رموشها بالماسكرا التي تختارها بتركيبة مطوّلة للرموش حتى تبدو جذابة وطبيعية.

ولأنها تميل إلى المكياج الناعم، فهي تختار أحمر شفاه بتركيبة الغلوس اللماعة وبلون فاتح جداً قد يكون في بعض الأحيان شفافاً.

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