"الريش" أبرز صيحات الموضة في ربيع وصيف 2019

تعد أزياء الريش هي إحدى أبرز صيحات الموضة في موسم ربيع وصيف 2019، وقد شاهدنا مختلف التصاميم منها على أغلب منصات العروض العالمية، وعلى ما يبدو فإنّ النجمات العالميات وقعن تحت سحر هذه الموضة، واخترن منها اطلالات مختلفة ومتنوعة على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات، وآخرهنّ كانت كيندال جينر Kendall Jenner.

كيندال جينر في فستان ريش من إنجي باريس:

شاهدنا كيندال جينر Kendall Jenner مؤخرًا في اطلالة بدت فيها مثل دمية الباربي، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الزهري، مزينًا بالريش عن الأكتاف، من علامة “إنجي باريس” Ingie Paris، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض، وزينت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة من “تيفاني أند كو” Tiffany&Co وبدت جميلة ومتألقة.

غوينيث بالترو في اطلالة مبتكرة مزينة بالريش:

كذلك شاهدنا النجمة الشهيرة غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow وقد اختارت اطلالة لافتة من “بيتر بيلوتو” Peter Pilotto، عبارة عن بلوز من الحرير أكمامها مزينة بالريش باللون البيج، ونسقت معها بنطلونًا قماشيًّا رماديًّا بخصر عالٍ، وصندلًا بكعب عالٍ من الساتان باللون الفضي.

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لوبيتا نيونغو في فستان سهرة أبيض من الريش:

في حفل الفانيتي فير Vanity Fair شاهدنا “لوبيتا نيونغو” Lupita Nyongo وقد اختارت فستانًا بتصميم فاخر من"أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta من الريش باللون الأبيض، بقصة الكتف الواحد، خصره مزين بحزام باللون الأسود ومتفاوت الأطوال، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود، وأقراطًا ناعمة باللون الأبيض.

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شايلين وودلي في اطلالة عصرية باللون الأحمر:

اختارت شايلين وودلي Shailene Woodley اطلالة عصرية باللون الأحمر من “أتيكو” Attico نسقت فيها توب من دون أكمام مزينة بالريش، مع بنطلون بخصر عالٍ من الجلد، وأكملت الاطلالة باكسسوارات مميزة باللون الأحمر.

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