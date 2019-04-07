استوحي تسريحة الكعكة موضة لهذا الموسم من النجمات

تواكب السيدات موضة تسريحات الشعر لتختار الصيحات التي تقنعها. إحدى هذه التسريحات هي الكعكة موضة الموسم، فتتميز موديلات تسريحات رفع الشعر باسلوب الكعكة بالأناقة والعفوية والبساطة، ويمكنك اعتمادها بأساليب متنوعة فائقة السحر والجمال.

تسريحات الكعكة موضة الموسم على طريقة كعكة شعر ميغان ماركل المفضلة، وهي الكعكة المنخفضة والمرفوعة مع الفرق الوسطي البارز التي شاهدناها على رؤوس العديدات من النجمات في مناسبات البساط الأحمر.

اطلعي علي تسريحات الكعكة موضة الموسم ، وتعرفي الى الكعكة المنخفضة والمرفوعة مع الفرق الوسطي الكلاسيكي بخصلات مسحوبة بإتقان إلى الخلف أو بخصلات رفيعة متدلية أو مع الضفائر العصرية والمبتكرة الملفوفة حول الكعكة لإطلالات ساحرة وملهمة مليئة بالتميز والسحر والحيوية والرقي.

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استوحي تسريحتكِ مِن إطلالات النجمات في 2018 لتكوني أكثر تميّزًا