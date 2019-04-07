نصائح هامة قبل تطبيق لون "البروند" على شعر السمراوات

برز لون صبغة شعر على الساحة العالميّة، يجمع بين الأشقر والبنيّ يُسمى "البروند"، على نحو يجعله ملائمًا للسيّدة أو الشابّة السمراء، إذ يتناسب مع كلّ مواسم السنة. وتبنّى العديد من النجمات العالميّات اطلالات بلون شعر البروند، من جيجي حديد إلى كلوي كارداشيان، وصولًا إلى آشليه بنسون، والكثيرات سواهنّ من ممثّلات ومدوّنات وعارضات أزياء.

وهناك عشرات التقنيات التي يتّبعها مصفّفو الشعر في تطبيق صبغة البروند، من أجل الحصول على تموّجات لونيّة طبيعيّة وليس لونًا أحاديًّا جافًّا. وبفضل أسلوبه العمليّ، كلّ سيّدة وشابّة، أطلّت بـ لون شعر بروند مختلف عن الأخرى؛ أمّا السرّ فيكمن في المزيج المحضّر من البروند والدرجة اللونيّة المرجوّة. ففي حين هناك سيّدات طغى الأشقر لديهنّ، فضّلت أخريات لون "بروند" غامقًا أكثر، المائل إلى البنيّ، أكثر منه إلى الأشقر.

مهما كان خياركِ، المهمّ أن يبدو المظهر، في نهاية المطاف، طبيعيًّا، وكأنّكِ أمضيتِ ساعات مستلقية على الشاطئ تحت أشعّة الشمس، بدلًا من الجلوس ساعات على الكرسيّ في صالون التزيين.

سبب آخر يدفع إلى تبنّي هذا اللون، وهو عدم الاضطرار إلى صبغ الشعر بانتظام. فكما سبق أن ذكرنا، البروند ليس لونًا أحاديًّا. إنّه مزيج متنوّع الألوان والتدرجات. لا تحتاج معه السيّدة إلى الكثير من العناية والاهتمام كما هو الحال مع الصبغة العاديّة. لذلك، فهو يمنح صاحبة البشرة السمراء لمسة إشراق وحيويّة.

ملاحظات أخيرة قبل صبغة البروند:

قبل تطبيق صبغة البروند وقبل تطبيق الصبغات عموما، يجب الأخذ في الاعتبار سلسلة من النصائح:

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- عند تطبيق صبغة البروند، يَنصح خبراء الشعر باستخدام شامبو خاص بالحفاظ على الشعر الملوّن، وذلك منعًا لشحوب اللون.

- من المستحسن أن يتمّ اللجوء إلى صالون تزيين متخصّص بأحدث تقنيات تلوين الشعر، من أجل الحصول على نتيجة مثاليّة. فصبغة البروند تفرض تطبيق خصلات متموّجة اللون وليس متدرّجة كصبغة الأومبريه.

- عند تطبيق اللون البروند لدى صاحبة البشرة السمراء جدًّا، من الضروريّ الحفاظ على جذور شعر داكنة، لتصبح أفتح مع التوجّه نزولًا نحو أطراف الشعر، ما يضمن مظهرًا طبيعيًّا.

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