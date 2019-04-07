عقل فقيه يطلق مجموعة "العائلة" لربيع وصيف 2019

اختتم المصمم اللبناني عقل فقيه فعاليات "Designers & Brands" في نيو بيال في بيروت، من خلال عرض مجموعته الجديدة بعنوان "العائلة" لـ ربيع وصيف 2019، حيث أعطى فقيه الحيّز الأكبر فيها للرجل الشرقي. كما قدّم فستانَيْ زفاف، واحد باللون الأبيض، وآخر باللون الذهبي، ليرضي ذوق العروس الشرقية والأوروبية.

وكشف عقل عن كواليس اطلاقه للمجموعة قائلا: استخدمت الأقمشة المشكوكة والمطرزة، إضافة إلى الأقمشة الشرقية والغربية، ولكن كلها كانت مميزة وبسيطة لتعطي هذه الفخامة.

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عقل فقيه يكشف عن تشكيلته الجديدة التي تُلبِّي كل ما هو عصري