بسيطة لكن في المكان الخطأ.. تعرف على سبب مقتل الأميرة ديانا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
منذ وفاة الأميرة ديانا تضاربت الأقاويل حول السبب الرئيسى لوفاتها ، ويبدو أن كل هذه الآراء لا تكشف السبب وراء المأساة، بل إنها تزيدها غموضا .
ووفقا لما ذكرته ميل أونلاين البريطانية هناك رأي آخر للطبيب الشرعي الذي استدعي عام 2004 للتحقيق في سبب وفاة والدة الأميرين وليام وهاري، بعد إعادة فتح التحقيق من قبل الشرطة، .
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