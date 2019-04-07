كيف تحافظي على أظافرك قوية دون انكسار؟... 8 أسباب و6 حلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرنا عادل:

تُعد الأظافر القوية إحدى علامات الجمال لدى السيدات عمومًا، وتهتم معظم الفتيات بأظافرهن إلا أن بعضهن يواجهن مشاكل بسبب انكسارها دون سبب واضح، وتدخل على إثرها في حالة من الغضب والإحباط خاصة إذا كانت مقبلة على مناسبة خاصة.

ويوجد كثير من الأسباب التي تؤدي إلى كسر الأظافر، ومنها ما يلي:

- قلة الحديد في الجسم بسبب عدم تناول فول الصويا واللحوم الحمراء وغيرها من المأكولات.

- الكتابة على شاشة التليفون المحمول تستهلك أظافرك وحوافها بسبب الضغط المتكرر.

- ترك طلاء الأظافر على أصابعك لوقت طويل دون إزالته، أو التمادي في طلاء الأظافر.

- قص وإزالة الجلد الزائد من حواف الأظافر، إذ يعد وجودها مهمًا للحفاظ على الأظافر من الانكسار.

- يجب عليك تناول فيتامين إذا كنتِ تواجهين نقصا فيه.

- استخدامك لمزيلات قديمة وجافة لطلاء الأظافر يعمل على جفافها أيضا وانكسارها.

Advertisements

- إهمالك في ترطيب يديك وأظافرك ببعض المنتجات الخاصة بحماية الأظافر.

- وضعك ملمع الأظافر بدون ترطيب مسبق، فهو يعمل على تآكل الحواف وضعفها مما يعمل على انكسارها.

وتعتبر هذه أسبابًا رئيسية وعادات خاطئة يجب تجنبها للحفاظ على الأظافر أنيقة وقوية، ولكن هناك بعض التوصيات والعادات الطبية التي يجب عليك اتباعها مثل:

- تنظيف يديك وأظافرك جيدًا ولا تتركيها متسخة لفترة طويلة، خاصة الميكروبات والأوساخ المختبئة تحت الأظافر فهي تنشر البكتريا التي تهدد الأظافر.

- المواظبة على ترطيب الأظافر واليد بعد غسلها، فعليك اصطحاب علبة صغيرة الحجم وتركها داخل شنطة يدك لتصاحبك أينما كنت.

- عليك ارتداء قفازات اليد أثناء غسل الصحون لحفظها من الصابون والمواد الكيميائية المرهقة للأظافر، أيضا أثناء التنظيف واستخدام المواد الكميائية لا تنسي ارتداء قفازات.

- حافظي على رطوبة يديك وأظافرك دائمًا، واستخدمي منتجات طبيعية بعيدة تماما عن الكيماويات مثل زبدة الشيا وزيت الجاجوبا وزيت الأفوكادو وزيت الخروع وزيت الزيتون، فهذه المكونات رائعة في الحفاظ على رطوبة يديك.

- يجب تلميع أظافرك بطلاء ملمع الأظافر، ولكن لا تنسي ترطيب يديك جيدا قبل وضع أي طبقة على أضافرك.

- تجنبي مزيلات طلاء الأظافر الكثيرة، وقللي من استخدام طلاءات الأظافر والألوان الصارخة، فهي تعمل على كتم تهوية الأظافر وضعفها.