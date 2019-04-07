أزياء نجمات الموريكس دور 2019 تحت مجهر الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 05:53 مساءً - أُقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الموريكس دور Murex d’Or السنوي في لبنان، وقد حضر الحفل مثل العادة عدد كبير من نجوم الوطن العربي وبعض الضيوف من النجوم الأجانب و قد رصدنا على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل العديد من الاطلالات بعضها كانت موفقة وبعضها الآخر كانت مخيبة للآمال واليك التفاصيل.



دانييلا رحمة في فستان باللون الأزرق:



معروف عن دانييلا رحمة اطلالاتها الناعمة والراقية التي تختارها في مختلف المناسبات وعلى سجادة الموريكس دور مساء أمس تألقت دانييلا في فستان بتصميم أنثوي أنيق باللون الأزرق البنفسجي من “ريان الباشا” ياقته مفتوحة على شكل حرف V ومحدد الخصر بحزام قماشي وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه عقد لافت من اللؤلؤ، وبالرغم من جمال الاطلالة غير أنها لك تكن شبابية بالقدر الكافي وكنا نتأمل اطلالة عصرية أكثر من دانييلا.



ماغي بوغصن في فستان من لابورجوازي:



ماغي بوغصن اختارت مساء أمس فستان براق من تصميم دار لابورجوازي Labourjoisie تنورته ملونة وقصته ناسبتها، غير أن اللوك بشكل عام بدا مزدحم قليلاً ولاسيما مع الأقراط الكبيرة والماكياج القوي الذي اعتمدته.



كارول سماحة في فستان أنيق باللون الأبيض:



لعل اطلالة كارول سماحة كانت من الأجمل في حفل الموريكس دور أمس حيث أنها بدت غاية في الأناقة في الفستان الأبيض الذي اختارته من ريان الباشا والذي ناسب شخصيتها وناسب قوامها، وحتى الماكياج وتسريحة الشعر واختيار المجوهرات كانوا موفقين أيضاً وبدت كارول جميلة وأنيقة.



ستيفاني صليبا في فستان من زهير مراد:



ستيفاني صليبا تعشق الاطلالات المبتكرة ذات اللمسات المجنونة لكن مساء فضلت اختيار فستان بتصميم كلاسيكي فاخر حمل توقيع “زهير مراد” Zuhair Murad باللون الأخضر الزيتي، الفستان بحد ذاته جميل جداً وقد ناسب ستيفاني واختيار الاكسسوارات أيضاً كان موفق لكن تسريحة الشعر المجعد الذي اعتمدتها واكسسوار الرأس ليسا بخيار موفق وكان يفضل لو أنها اعتمدت تسريحة شعر أكثر بساطة.



باميلا الكيك في جمبسوت باللون الأبيض:



الاطلالات الجريئة من اختصاص باميلا الكيك ومساء أمس اختارت لوك استعراضي بحدارة على السجادة الحمراء عبارة عن جمبسوت أبيض براق له رداء طويل مزين بالريش، وقد نسقت معه حذاء أبيض وحقيبة يد فضية والاطلالة بشكل عام بدت مبتذلة وغير أنيقة، وكما ذكرنا تناسب حفل استعراضي أكثر من السجادة الحمراء.

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منى أبو حمزة في فستات باللون الأزرق:



منى أبو حمزة مساء أمس بدت مثل الملكات في فستان ارف شولدرز باللون الأزرق النيلي، قصته بدت مثالية على جسمها وطريقة تنسيق المجوهرات الماسية وحقيبة الكلاتش زادت من أناقة اللوك وبرأي أنها كانت الأكثر أناقة على سجادة الموريكس دور.



الممثلة التركية ديميت اوزدمير في فستان باللون الأسود:



مما لاشك فيه أن اطلالة النجمة التركية ديميت اوزدمير كانت من الأجمل في حفل الموريسك دور أمس في الفستان الأسود ذو التصميم المميز الذي جمع بين الأناقة والعصرية، واختيارها للأقراط كان موفق وتسريحة الشهر الريترو والماكياج الناعم زاداها أناقة.



هذه أبرز اطلالت حفل الموريكس دور Murex d’Or شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيك.

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