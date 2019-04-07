انت الان تتابع تفاصيل خبر "آيات" من الإنجيل في مستشفى إماراتي.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 05:08 مساءً - أثارت صورة نشرها حساب مغرد يدعى "مدالله"، موجة سخط وانتقادات واسعة، بعد أن أظهرت "آيات" من الإنجيل في مستشفى بدولة الإمارات.

وظهر في الصورة التي نشرت بتاريخ 5 أبريل الجاري، جملة: "تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم"، وأُرفقت بعبارة: "من الإنجيل المقدس، متّى 11:28".

وكتب المغرد تعليقاً على الصورة: "بعد #صنم_البوذا الآن آية من الإنجيل على جدار الاستقبال من داخل مستشفى الواحة بأبو ظبي - مدينة العين (..)".

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وتفاعل مغردون مع التغريدة، معبرين عن سخطهم لما آلت إليه محاولات نشر الثقافات الغربية في المجتمعات العربية.

والأسبوع الماضي، فوجئ مواطنون ومقيمون في الإمارات بتمثال لـ"بوذا" على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي، ووثق ناشطون ذلك بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع.

وأخذت المظاهر التي تهدّد بنية المجتمع الإماراتي تزداد خلال السنوات الـ10 الماضية، في وقت تُسخِّر دول العالم أموالاً طائلة ضمن ميزانيتها لنشر ثقافتها حول العالم.

وتواجه الإمارات، منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان عام 2004، غزواً فكرياً سريعاً للغاية، يلتهم ثقافة الدولة الخليجية التي تُعتبر امتداداً لجيرانها ثقافياً وفكرياً وقبلياً، ويسير بها نحو المجهول.