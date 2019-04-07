هكذا تنسقي البدلة المناسبة مع قوامك.. نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرنا عادل:
تعتبر البدل بأشكالها وتصاميمها المختلفة من أبرز الصيحات المسيطرة على ربيع وصيف 2019، فقد رأيناها تغذو أسابيع الموضة والمهرجانات العالمية، واعتمدتها العديد من النجمات في إطلالتهن الصباحية وخلال المناسبات والاحتفالات المختلفة.
وقدمت مصممة الأزياء، نورهان بكري، لـ"الخليج 365" بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند ارتداء البدلة، وكيفية اختيار البدل المناسبة مع شكل جسمك وهي كالتالي:
-إذ كنتِ نحيفة القوام يفضل ارتداء البدلة ذات الجاكت القصير، والضيق من منطقة الخصر، كما يمكنك ارتداء البدل بخامات مختلفة ومتنوعة.
- ويفضل لأصحاب القوام الممتلئ الابتعاد عن البدل ذات الخطوط الطويلة أو العريضة، لأن هذا النوع يبرز شكل الجسم ويجعلك تبدو زائدة في الوزن، بل يفضل ارتداء البدل ذات النقوشات الصغيرة العشوائية، ونسقي معها قميص فضفاض، وبنطلون واسع بعض الشيء من الأسفل.
- عليكِ تنسيق البدلة مع حذاء الكعب العالي وخاصة إذ كنتِ ممتلئة القوام ليعطيكِ طولًا ورشاقة.
-أما إذ كنتِ قصيرة القوام، عليك ارتداء جاكت متوسط الطول، وبنطلون مناسب من حيث الطول والمقاس، ونسقي معها حذاء بكعب عالي.
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