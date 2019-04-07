صورة سونار طفلة تنقذ حياة أمها .. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة عبدالرازق: استطاعت طفلة أن تنقذ حياة والدتها قبل ولادتها بعدة أسابيع، دون أن تقصد وهي مازالت جنينًا، كان ذلك عندما أجرت الأم، ياسمين راندال ( 29 عامًا)، فحصًا للجنين في الأسبوع الثامن واكتشف المسعفون شيئًا خطيرًا.. اضغط لمتابعة القراءة ومشاهدة الصور

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