حلا شيحة تشارك متابعيها بصور مع طفلتها: "لحظات لا تعوض"

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور مع ابنتها الصغيرة. وظهرت حلا وهي محضتنة طفلتها، معلقة على الصور: "يوم سعيد.. لحظات لا تعوض ربنا يحفظ ولادنا كلهم". Advertisements وحصدت الصور العديد من تعليقات المتابعين: "يومك أسعد، ربنا يحفظهالك يا حلا، وشبه خالتها". يذكر أنّ الفنانة حلا شيحة تشارك في مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان بعد عودتها إلى التمثيل مجددًا، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل حنان سليمان، محمود حجازي، أحمد صيام، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال. ​

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