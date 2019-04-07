بالصور| إطلالة جريئة لنسرين أمين في "موريكس دور"

حرصت الممثلة نسرين أمين على حضور حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، مساء أمس، في بيروت، وهو الحفل الذي شهد تكريم عدد من الفنانين والفنانات بينهم نيللي كريم وتامر حسني.

وتألقت نسرين خلال الحفل بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا من الجلد اللامع باللون الأسود، مكشوف الكتفين، وله جزء خلفي بالأسود ذو نقوش ذهبية، ونشرت صورًا لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

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وتشارك نسرين أمين في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، أمام أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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