مايا مرسي: المرأة المصرية في الخارج عينها وقلبها على مصر

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها لمشاركتها في مؤتمر إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع" لأنها عملت مع وزيرة الهجرة في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لديها دوران مهمان هما تربية الأسرة، والوصول إلى المراكز القيادية.

وأضافت مرسي، خلال كلمتها، أن المرأة المصرية في الخارج عينها وقلبها على مصر، مشيرة إلى أن سيدات مصر حول العالم تقلدن مناصب مهمة، مؤكدة تولي 8 وزيرات لحقائب وزارية في الحكومة المصرية.

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وأوضحت مرسي أنها شرفت بالتواصل مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج وشرفت باستضافتهم في المجلس، مؤكدة أنهم ثروة مصر الخارجية ولهم دور حيوي ومحوري في نقل صورة مصر الصحيحة إلى العالم.

وقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة التهنئة على إطلاق المؤسسة، وكذلك التحية إلى فريق العمل بوزارة الهجرة ولسيدات مصر في الخارج.

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