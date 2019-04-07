بالفيديو| تعرف على فوائد وأضرار الكيتو دايت

قال الدكتور أحمد عمر استشاري علاج السمنة، إنّ نظام "كيتو" الغذائي ليس حديثا، ويرجع لعام 1920، إذ اكتشف أطباء الأعصاب أنّ الجلوكوز يزيد حدة أعراض الصرع لدى مرضى الصرع، فألغوا الجلوكوز تماما وكل مصادره، واستبدلوه بالدهون كمصدر آخر للطاقة البديلة عن النشويات.

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور، في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة dmc، أنّ استبدال الدهون كبديل عن النشويات أمر خاطئ، إذ يقوم النظام على تناول البروتينات والدهون فقط والابتعاد تماما عن النشويات والسكريات، مثل الخبز والأرز والمعكرونة والبطاطس والفواكه.

Advertisements

وأوضح عمر، أنّ مميزات "الكيتو دايت" أنّه يعطي إحساسا بالشبع، ومصدر طاقة غني، ويساعد على خسارة الوزن، لكن عيوبه كثيرة، أولها سهولة اكتساب الوزن بمجرد تناول النشويات مرة أخرى، وعدم وجود النشويات يفسد الكثير من وظائف الجسم، ويسبب خمولا في البنكرياس.

​