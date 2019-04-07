قال الدكتور أحمد عمر استشاري علاج السمنة، إنّ نظام "كيتو" الغذائي ليس حديثا، ويرجع لعام 1920، إذ اكتشف أطباء الأعصاب أنّ الجلوكوز يزيد حدة أعراض الصرع لدى مرضى الصرع، فألغوا الجلوكوز تماما وكل مصادره، واستبدلوه بالدهون كمصدر آخر للطاقة البديلة عن النشويات.
وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور، في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة dmc، أنّ استبدال الدهون كبديل عن النشويات أمر خاطئ، إذ يقوم النظام على تناول البروتينات والدهون فقط والابتعاد تماما عن النشويات والسكريات، مثل الخبز والأرز والمعكرونة والبطاطس والفواكه.
وأوضح عمر، أنّ مميزات "الكيتو دايت" أنّه يعطي إحساسا بالشبع، ومصدر طاقة غني، ويساعد على خسارة الوزن، لكن عيوبه كثيرة، أولها سهولة اكتساب الوزن بمجرد تناول النشويات مرة أخرى، وعدم وجود النشويات يفسد الكثير من وظائف الجسم، ويسبب خمولا في البنكرياس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| تعرف على فوائد وأضرار الكيتو دايت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.