كيم كارداشيان تخطط لاستقبال مولودها الرابع بـ"الحشيش"

حفل مختلف وغير تقليدي، قررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، تنظيمه لاستقبال مولودها الرابع قريبًا.

وأوضحت كارداشيان لفضائية "إي" الأمريكية، أنّ هدف الحفل هو الاسترخاء وتخليصها من التوتر، لذلك قررت استخدام "الكانابيديول"، وهو المركب الكيميائي في نبات القنب الهندي (الحشيش)، الذي يشتهر بتشجيعه على الاسترخاء، ويستخدم في العديد من منتجات الصحة والجمال، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأوضحت عارضة الأزياء الأمريكية، أنّها فكرت في اللجوء إلى حفل استقبال مولودها بالحشيش، للتخفيف من قلقها الشديد قبل استقبال طفلها الرابع، قائلة: "حفل الاستقبال سيتضمن جلسات تدليك، وحفل شاي، كما سنتناول المشروبات الكحولية، فأنا لست حاملًا"، لذلك لجأت لهذه الفكرة، بعد شعورها بالملل من حفلات استقبال المواليد التقليدية.

ورأت النجمة الأمريكية، أنّ الحفل سيساعد أطفالها الثلاثة على تقبلهم لفكرة استقبال شقيقهم الرابع بواسطة أم بديلة، مضيفة أنّ هذا ما فعلته مع طفليها الكبيرين، وقت استقبالهما لشقيقتهما الثالثة "شيكاجو" من أم بديلة.

وأعلنت كيم كارداشيان، وزوجها مطرب الراب كانيي ويست، في شهر يناير، عن انتظارهما لطفل رابع، عن طريق أم بديلة خلال العام الحالي، وفقا لتصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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يذكر أنّ كيم كارداشيان وكانيى ويست، رزقا بابنتهما شيكاجو ويست، عن طريق أم بديلة في شهر يناير 2018، ولديهما ابنة تدعى نورث، وتبلغ من العمر 5 سنوات، وساينت البالغ من العمر 3 سنوات.

وكانت كارداشيان ذكرت في برنامجها بكل صراحة، عن المصاعب التي عانت منها لكي تحمل، وحرصت على توثيق مراحل حملها في البرنامج.

وأفصحت لبرنامج Live with Kelly and Ryan، في شهر مايو، عن رغبتها في إنجاب طفل رابع، لكنها ألمحت في الوقت ذاته، إلى أنّها ستلجأ إلى طريقة "الأم البديلة" لتحقيق هذه الأمنية، وذلك حفاظا على صحتها.

وكشفت كيم كارداشيان، عن أنّه من الصعب أنّ تلد بصورة طبيعية بعدما أنجبت طفليها، نورث وساينت، وذلك بسبب تعلق المشيمة بعمق في جدار الرحم.

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