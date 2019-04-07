نجوى كرم بألوان الصّيف الصّارخة في العروض المباشرة لأرابز غوت تالنت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألّقتْ الفنانة اللّبنانيّة، نجوى كرم، في الحلقة الثالثة من المرحلة النصف نهائية، في برنامج المواهب، أرابز غوت تالنت، والتي عُرضتْ أمس السبت. فظهرتْ بإطلالة صيفيّة، مرتدية فستانًا طويلاً من اللّون الأصفر الفسفوريّ.

ويبدو أنّ نجوى قرّرتْ اختيار ألوان الصّيف الصّارخة في مرحلة العروض المباشرة في البرنامج. ففي الحلقة الأولى، أطلّتْ بفستان من اللّون البرتقاليّ، تميّز بقصّة الكتف الواحدة.

أما الحلقة الثانية، فقد ارتدتْ النجمة اللّبنانيّة فُستانًا من اللّون الأزرق السّماويّ، ليكون الفسفوريّ خيارها في الحلقة الثالثة، من مرحلة العروض المباشرة.

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وحازت إطلالات كرم في الحلقات الثلاث المُباشرة، على إعجاب الجمهور لاختيارها الألوان المناسبة، مع فصل الرّبيع.

وعلى صعيد مختلف، تنافس أمس السبت، 8 مُتسابقين، واختار الجمهور فريق "Mayyas" للتّأهّل إلى الحلقة النهائيّة، فيما كان على لجنة التّحكيم الاختيار بين "flyscrapers"، وفريق "Freestyl'air"، ليختار العميد علي جابر فريق "flyscrapers". فيما صوّت كلّ من نجوى كرم، وأحمد حلمي للفريق الجزائريّ "Freestyl'air"، والذي قدّم عرضًا مميزًا بالدّرّاجات الهوائيّة على المسرح.

وبعد عرض 3 حلقات من المرحلة النصف نهائيّة، تأهّل 6 متسابقين إلى الحلقة الأخيرة، والتي من المقرّر أنْ تنتهي بعد 3 أسابيع.