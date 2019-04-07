هل سيعودُ جينز الخصر المنخفض إلى ساحة الموضة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خلال السنتين الماضيتين، شهدتْ ساحة الموضة، عودة العديد من اتّجاهات القرن العشرين، من حقائب الحزام إلى النظّارات الصّغيرة، والفساتين المنسّقة مع السراويل، ومشابك الشّعر، لكنّ هناك اتّجاهًا من المتوقّع أنْ يعود بقوّة، ليتربّع على عرش صيحات الدنيم.

بعد أكثر من عقد من الزمان، من سيطرة سراويل الدنيم بالخصر العالي، والخصر الضّيّق على ساحة الموضة، عادتْ صيحة سروال الجينز، ذي الخصر المنخفض إلى الواجهة. وفي ظهور حديث للعارضة الأسترالية، لارا ورثينغتون، في إعادة افتتاح متجر تيفاني آند كو، بمدينة سيدني، كانت ترتدي زيًا كاملاً من بوتيغا فينيتا؛ عبارة عن شورت جلديّ أسود، بخصر منخفض، وتوب تانك أبيض.

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كما قامت العديد من العلامات التجاريّة الفاخرة، بتقديم أنماط مختلفة من هذا بنطلون الدنيم، مثل "Tastemaker" و "Y / Project" و "MSGM" و "R13" وشانيل، وغيرها.

كما احتضنتْ نجمات ستايل الشّارع هذه الصّيحة، خلال أسابيع الموضة، بقصّات مختلفة، كالقصّة المستقيمة، و قصّة السّاق الواسعة، وقصّة البنطلون الممزّق، وغيرها.