كيم كارداشيان تظهر بإطلالة أنيقة وجذَّابة عبر "إنستغرام"

شاركت العارضة ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، صورتين لها عبر "إنستغرام" الجمعة، وظهرت الجميلة البالغة من العمر 38 عاما، في الصور وهي تجلس على متن طائرة خاصة، وترتدي زوجا من الأحذية العالية وثوبا أسود قصيرا ذا طراز صيني مع أكمام قصيرة وفتحة صدر تاركة شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

تأتي هذه المشاركة بعد أن أعلنت الممثلة أنها تبحث عن أسماء أرمينية لطفلها الرابع الذي سيولد من أم بديلة، وفي تصريح حصري خلال برنامج "جيمي كيميل لايف" قالت كيم إنها وزوجها مغني الراب كاني ويست ما زالا يفكران في الأسماء المحتملة للطفل الصغير لكنها قالت إنها تضع اسم "روب" في الاعتبار تيمنا بشقيقها روب كارداشيان.

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وصرحت كارداشيان لقناة "إي" الفضائية الأميركية، بأنها تخطط لإقامة حفل استقبال لطفلها، يهدف في المقام الأول لاسترخائها، ويخلصها من التوتر، وذلك باستخدام "الكانابيديول"، وهو مركب الكيميائي في نبات القنب الهندي (الحشيش)، والذي يشتهر بتشجيعه على الاسترخاء، ويتم استعماله في العديد من منتجات الصحة والجمال. وأشارت إلى أنها فكرت في اللجوء إلى حفل استقبال مولودها بالحشيش، للتخفيف من قلقها الشديد قبل استقبال طفلها الرابع، كما قالت إن "حفل الاستقبال سيتضمن جلسات تدليك، وحفل شاي، كما سنتناول المشروبات الكحولية، فأنا لست حاملا".

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أكدت أنها لجأت إلى هذه الفكرة بعد شعورها بالسأم من حفلات استقبال المواليد التقليدية، ولفتت إلى أن الحفل سيساعد أطفالها الثلاثة على تقبلهم فكرة استقبال أخيهم الرابع بواسطة أم بديلة، مضيفة أن هذا ما فعلته مع طفليها الكبيرين وقت استقبالهما لأختهما الثالثة "شيكاغو" من أم بديلة.

يذكر أن كيم كارداشيان وكاني ويست رزقا بابنتهما شيكاغو ويست، عن طريق أم بديلة في يناير/كانون الثاني 2018، كما أن لديهما ابنة تدعى نورث، وتبلغ من العمر 5 أعوام، وسانت البالغ من العمر 3 أعوام.

وكشفت كيم كارداشيان عن أنها من الصعب أن تلد بصورة طبيعية، بعدما أنجبت طفليها، نورث وساينت، وذلك بسبب تعلق المشيمة بعمق في جدار الرحم.

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