تعرف على أضرار "الرجيم" على الشعر.. وهذه الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرنا عادل:

مع انتشار الحميات الغذائية المتعلقة بإنقاص الوزن في الآونة الأخيرة، بدأت بعض السيدات في معرفة آثار هذه الحميات على الوجه والجسم بسبب "الرجيم" القاسي، إلا أن كثيرات لا يعرفن أنه يؤثر أيضًا على صحة الشعر أثناء فترة الدايت.

وقال خبير التغذية حازم المصري، لمصراوي، إنه يجب على الشخص ألا يعتمد على صنف واحد من الأغذية في خلال فترة "الدايت"، وأن ينوع في الأنظمة التي يتبعها ليشبع جسمه من كل العناصر الغذائية التي يحتاجها.

ونصح المصري السيدات، بإدخال الخضار والفاكهة ضمن النظام الغذائي وجعلها بدلا من السناكس والمأكولات الخفيفة التي تتوسط الوجبات الأساسية، وذلك لفائدتها لصحة الشعر والجسم معًا.

ومن النصائح التي قدمها خبير التغذية المصري ما يلي:

- البصل والثوم يؤثران على صحة الشعر ويقللان من تساقده ويحفاظان على قوته.

- الالتزام بمعلقة واحدة يوميًا بعناصر الدهون المشبعة مثل زيت الزيتون أو الشمر، أو الكتان، الذي يمكن أن ندخله ضمن مكونات الطعام أو إضافته على السلطة الخضراء.

- عليكِ شرب من 2 إلى 3 لترات من المياه يوميًا.

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وفي السياق نفسه، قالت طبيبة الجلدية ريم نعمان، إن احتواء الطعام على عنصر الفيتامين يقلل من تلف الشعر، مشيرة إلى أهمية الفاكهة أثناء الدايت حتى لا يتأذى الشعر.

ونصحت طبيبة الجلدية بما يلي:

- في حالة نقص الفيتامينات بالجسم تناول فيتامينات D، B12 وقص أطراف الشعر.

- الحرص على تناول المكسرات كوجبات خفيفة أثناء اليوم

- الاستعانة بالخضار غير المطبوخ حتى نستفيد من عناصره

- عدم خسارة الوزن سريعًا لأن ذلك يرهق بوصيلات الشعر ويجعل سقوطها سهلا

- في حال استمرار تساقط الشعر التوجه لأقرب طبيب لمعرفة الأسباب