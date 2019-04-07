تعرف على خرف الحمل والرضاعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفادت مجلة "إلتيرن" الألمانية بأن المرأة تعاني خلال فترتي الحمل والرضاعة من النسيان وضعف التركيز والتشوش الذهني فيما يعرف بخرف الحمل والرضاعة.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة أن هذه الاضطرابات ترجع إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم خلال هاتين الفترتين، بالإضافة إلى اضطرابات النوم وقلة الراحة.

وأضافت "إلتيرن" أن هذه الاضطرابات لا تستدعي القلق؛ حيث إنها تتلاشى من تلقاء نفسها بمجرد انتظام إيقاع النوم والحصول على قسط كاف من الراحة.