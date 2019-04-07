"المرأة العربية" تشارك في منتدى التنمية المستدامة 2019

تشارك منظمة المرأة العربية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا، بعنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية"، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، في الفترة من 9-11 أبريل الحالي.

وحسبما ذكرت المنظمة، في بيان عنها، يتناول المنتدى عددا من المحاور، بينها تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي في تحقيق خطة عام 2030، وتمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية، والمسارات الوطنية والإقليمية والعالمية.

يذكر أنّ المنتدى العربي للتنمية المستدامة، ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

​