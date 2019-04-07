بالصور| إطلالات مميزة للفنانات بحفل "موريكس دور".. كارول وبوسي شلبي الأبرز

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز "موريكس دور" في بيروت أمس، وكان الحفل أشبه بصالة ديفيله، بسبب تألق عدد من الفنانات الذين خطفوا الأنظار خلال الحفل بإطلالاتهن.

نيللي كريم

خطفت نيللي كريم الأنظار، إذ ظهرت بشكل أقرب إلى الأميرات بفستان أسود منفوش، وشبّهها البعض بالسندريلا، وظهرت بتسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.

أنغام

ظهرت أنغام للمرة الأولى خلال حفل الموريكس دور، مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وارتدت جامبسوت أزرق بسيط، وظهرت بشعر قصير.

كارول سماحة

ظهرت كارول سماحة بفستان أبيض مفتوح ومطرز من منطقة الصدر، وشعر قصير، وشبّهها رواد السوشيال ميديا بعروس الحفل.

Advertisements

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة ملفتة للأنظار، إذ ارتدت جمبسوت فضي، وظهرت بشعر أبيض بأطراف روز.

ماجي بوغصن

ظهرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، بفستان أسود، وأشاد رواد السوشيال ميديا بفستان ماجي.

التركية ديميت أوذديمير

قوبلت إطلالة الفنانة التركية ديميت أوذديمير بطلة مسلسل "الطائر المبكر"، بانتقادات واسعة بسبب ظهورها بفستان أسود، وصفه البعض بأنّه عادي جدا.

​