خبيرة أسرية تطالب بالحد من استخدام الأطفال للسوشيال ميديا

قالت الدكتورة رضوى حسن حامد المسؤولة في إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بجامعة حلوان، إنّ مصر على رأس الدول الإفريقية التي تستخدم السوشيال ميديا.

وأضافت رضوى، خلال حوار مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى، أنّ السوشيال ميديا أصبح لها تأثير سلبي على الأطفال، الذين اتجهوا لمتابعة الهاتف والآي باد، ما يؤثر على نموهم العقلي، ويتسبب في العزلة والخجل وقلة التفاعل مع الآخرين، وقد تتطور الأمور لاضطراب في الحديث.

وطالبت الطبيبة المسؤولة في إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة في جامعة حلوان، بتقنين استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومتابعة السوشيال ميديا، وتخصيص وقت للجلوس مع الأطفال، وتحديد ميول واتجاهات الطفل، للحد من استخدامه السوشيال ميديا.

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