ماذا قال النّجومُ عن إطلالاتهم في حفل موريكس دور؟.. ومن كان الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت العاصمة اللبنانيّة، بيروت، على موعد مع إطلالات جديدة لنجمات الفنّ، والمشاهير، خلال حفل موريكس دور، لسنة 2019، مساء السبت، حيث تنافس النجوم فيما بينهم، أمام عدسات الكاميرا، لإظهار أناقتهم.

وتنوّعتْ إطلالات النّجمات في الحفل، من حيث الألوان والقصّات، فلم نشهد ظهور نجمات بتصاميم متشابهة، حتى الألوان كانت متدرّجة، أبرزها الاسود، الأبيض، الأزرق، الزّيتيّ.

كاميرا "فوشيا"، كانت على الموعد، والتقتْ مجموعة من النّجوم على السّجّادة الحمراء، الذين تحدّثوا عن إطلالاتهم، والمصمّمين الذين وضعوا بصماتهم، حتى يظهروا بهذه الأناقة في هذا الحدث المهمّ.