"احذر لو كانت زي الفاكهة".. كيف تحدد نوع مرضك من رائحة الفم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
كشف طبيب ألماني، للأنف والأذن والحنجرة، أن رائحة الفم رغم العناية الجيدة بالأسنان تحدد الإصابة بعدة أمراض.
وفي الغالب يرجع سبب رائحة الفم الكريهة إلى التهابات اللثة والالتهابات في نطاق الفم والبلعوم واللوزتين والجيوب الأنفية، ولكن تنذر رائحة الفم الشبيهة برائحة الفاكهة بالإصابة بأحد الأمراض أيضاً.
وحدد الطبيب الألماني، نوع رائحة الفم وأي من الأمراض تشير إليها، إن كانت رائحة حمضية أو تشبه القيح، أو قريبة من رائحة الأمونيا (غاز النشادر) أو البول، وحتى إن كانت تشبه رائحة الفاكهة.
ونصح باستشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انبعاث رائحة كريهة من الفم.
وينشر الكونسلتو أحد إصدارات وكالة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً "الخليج 365 ويلاكورة".. قائمة الأمراض التي يحددها نوع رائحة الفم.. تابع بالأسفل....
"لو زي الفاكهة يبقى عندك سكر".. اعرف نوع مرضك من رائحة الفم
لو زي الفاكهة يبقى عندك سكر اعرف نوع مرضك من رائحة الفم | الكونسلتو
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