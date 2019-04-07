تعرف على التغذية المناسبة لمرضى الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوصت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى ألزهايمر أقارب مرضى الخرف بالانتباه إلى التغذية الخاصة بالمرضى، موضحة أن الأغذية المناسبة لمرضى الخرف ينبغي أن تكون غنية بالدهون والسكريات.
وأضافت أن المشروبات ذات القوام الغليظ هي الأفضل بالنسبة لمرضى الخرف، مثل عصير الخوخ أو عصير الموز، في حين أن القهوة والشاي الأسود قد يكبحان شهية المرضى.
وينطبق ذلك أيضا على بعض التوابل مثل الفلفل الحار، في حين ينبغي الابتعاد عن الثوم؛ لأنه يحول دون امتصاص الدهون والكربوهيدرات، ما يرفع خطر فقدان الوزن.
وبالنسبة لطريقة التحضير، تنصح الجمعية بتحضير الطعام بحيث يكون طريا وسهل المضغ وذا مظهر جذاب، مع مراعاة الابتعاد عن القوام والملمس المختلفين، كما لا يجوز أن يكون الطعام ساخنا للغاية.
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