محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) حذر الصيدلاني الألماني نيلس كليمبت من تعاطي الأدوية بواسطة الحليب أو عصير الجريب فروت؛ نظرا لأن الكالسيوم قد يؤثر سلبا على مفعول الدواء. وأضاف كليمبت أنه لا يجوز أيضا تعاطي أدوية "بيسفوسفونات" المعالجة لهشاشة العظام بواسطة الحليب، مشيرا إلى أن عصير الجريب فروت يتسبب في زيادة مفعول الأدوية الخافضة للكوليسترول. وأكد الصيدلاني الألماني أن ماء الصنبور هو أفضل مشروب لتعاطي الأدوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو أفضل مشروب لتعاطي الدواء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.