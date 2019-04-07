نصائح وعلاجات للتخلّص من مشكلة الشعر الخفيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 10:32 صباحاً - تعاني كثيرات من السيدات مشكلة الشعر الخفيف الذي يؤثر على ثقتهن بأنفسهن حيث أنه يصعب عليهن إيجاد تسريحة شعر تخفي فراغات الرأس، كما تمنعهن هذه المشكلة من مواكبة أبرز صيحات تسريحات الشعر التي تقدّمها المواسم الجديدة.



الأسباب وراء مشكلة الشعر الخفيف

تقف وراء مشكلة الشعر الخفيف أسباب كثيرة منها ما هو بيولوجي يرتبط بهرمونات الجسم، ومنها ما يتعلق بعادات يومية لا نعيرها انتباهاً، كاستخدام الصابون أو الشامبو الغنيّ بالمكوّنات الكيميائية، وتعريض الشعر إلى حرارة المجفّف الكهربائي التي تؤدي إلى تلفه وتساقطه.



استخدمي الشامبو ذات التركيبة الغنيّة بالزيوت الطبيعية والذي يحتوي على فيتامينات مغذية لجذور الشعر، وتجنّبي قدر الإمكان أن تعرّضي شعركِ للمجفّف الكهربائي وإذا اضطر الأمر أبعديه مسافة لا تقلّ عن 10 سنتيمترات عن شعرك.

استخدمي كريم بلسم غنيّ بالزيوت الطبيعية يساعدكِ في تسريح شعرك وحمايته من التجعّد.

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وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

وصفة بذور الحلبة : تساعد بذور الحلبة على تغذية الشعر وحمايته من التساقط. ضعي ثلاث ملاعق من بذور الحلبة في الماء لمدة 10 ساعات، ثم ارفعيها وضعيها في وعاء جاف واهرسيها جيداً حتى تحصلي على معجون ناعم. أضيفي إلى البذور المهروسة ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند واخلطي المزيج ثم ضعيه على فروة رأسك لمدة نصف ساعة قبل أن تغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الخالية من المواد الكيميائية.



وصفة عصير البصل: للبصل فوائد جمّة على صحة الإنسان وقد أثبت أنه فعّال في تغذية جذور الشعر بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الكبريت الذي يساعد بدوره على تكثيف الشعر وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

ضعي ثلاث حبات من البصل المبروش في وعاء واطحنيها جيداً حتى تحصلي على عصيرها. دلّكي فروة رأسكِ بعصير البصل واتركي شعركِ منقوعاً به لمدة عشرين دقيقة قبل أن تغسليه بالماء والشامبو ذات التركيبة الناعمة والغنيّة بالزيوت الطبيعية.