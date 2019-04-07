فساتين سهرة حمراء من وحي إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 10:32 صباحاً - يبدو أنّ اللون الأحمر لن يختفي على مدار عام 2019، صحيح أنه زيّن موضة الشتاء التي تتلاشى الآن، لكنّ المؤشرات تكشف عن أنه سينتقل إلى الخريف والصيف.



قدمت كبريات دور الأزياء اللون الأحمر ضمن تشكيلات الملابس الجاهزة، مثل دور: روكساندا، وجيفنشي، وقوتشي، وتوم فورد، وأوسكار دي لا رينتا، ومارك جاكوبس، وأيضًا دار فالنتينو التي قدمت الأحمر بظلّ ساطع من الرأس إلى أخمص القدمين.



رغم رواج الأحمر في موضة الشارع واطلالات النهار والمساء، لكنه لون ارتبط منذ سنوات بفساتين السهرة، ومازال يزين اطلالات النجمات، بخاصة على السجاد الأحمر.





إليكِ مجموعة من أجمل الفساتين الحمراء التي اختارتها النجمات:



إذا كنتِ من هواة الفساتين المنفوشة، عليكِ محاكاة فستان نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، التي اختارت فستانًا أحمر مكشوفًا ومزينًا بطبقات متتالية من الكرانيش، وطبقت معه أحمر شفاه داكنًا، زاد بشرتها الحنطية جاذبية.



الفساتين الحمراء بشق الساق، كانت في مقدمة اختيارات النجمات، لاسيما وأنّ قَصّة شق الساق الممتد إلى الفخذ، كانت رائجة العام الماضي، وصعدت لتشكل موضة هذا العام أيضًا. اختارت عارضة الأزياء جيجي حديد فستانًا أحمر ناريًّا، منسدلًا بنعومة مع صدر مطرز بسخاء، وجاء شق الساق، الصيحة المفضلة لديها، ليزين التصميم بلمسة أكثر أنوثة.





أما شقيقتها عارضة الأزياء بيلا حديد، فمثّل الأحمر إحدى أهم اطلالاتها العام الماضي، من خلال فستان جريء من الساتان اللماع، مع شق الساق المبالغ في امتداده.



كذلك اختارت عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، فستانًا أحمر ساتان مزينًا بشق جانبي، كشف عن ساقها الممشوق.



بعض النجمات عززت بريق الأحمر بوميض الترتر، مثل المغنية بيونسيه، التي اعتمدت فستان ماكسي بأكمام ورقبة ممتدة، مزينًا بالكامل بالترتر الأحمر. إذا كان الساتان والترتر اختيارات جريئة من الأحمر، يمكنكِ اعتماد أسلوب أكثر نعومة، من خلال فستان منسدل بأطراف متطايرة من الشيفون.





اعتمدت الممثلة الأمريكية إيما ستون فستانًا أحمر من الشيفون، مكشوفًا من الأكمام، ومزينًا برباط عنق منتهٍ بفيونكة. ذهبت النجمة نيكول كيدمان إلى فستان أحمر، لونها المفضل، مزدان بالتفاصيل نفسها، مثل رباط العنق ونسيج الشيفون الناعم.



لاحظنا أنّ النجمات رغم جرأة اختيارتهن، إلا أنهنّ يمِلن عند اختيار الأحمر إلى الفساتين المكتظة بالتفاصيل، بينما أغلب القصات ناعمة تستمد قوتها من هذا اللون الخاطف للنظر، وننصحكِ باتّباع الأسلوب ذاته، إذا كان الأحمر سيكون ضمن اختياراتكِ لهذا العام.