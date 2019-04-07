كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 10:32 صباحاً - الفتاة في عالمنا العربي لا تستغني عن تصاميم العبايات، سواء كانت تعتمد على ارتدائها بشكل كبير، او تتركها للمناسبات المهمة، أو عندما ترغب بالظهور بذوق شرقي. لهذا جمعنا لك الخليج 365 أحدث موديلات عبايات ٢٠١٩ لتتألقي بها كيفما شئت.



العبايات المطرزة بلمسة لامعة

مع ظهور موضة الميتالك بعالم الأزياء، بدأت العبايات المطرزة بلمسة لامعة، لإطلالة لافتة أكثر. وكلما كانت التطريزات لامعة اكثر، كلما أمكنك ارتداء هذا الموديل لمناسبات بعد الظهر، نسقيها مع الطرح الستان بألوان هادئة حتى لا تبدين مبهرجة او مبالغة في إطلالتك، لكن إن كانت المناسبة كبيرة، فاختاري شنطة لامعة أيضا تتناغم مع أسلوب العبايه.





العبايات بألوان المخمل

بعد سنوات من الاعتماد على اللون الأسود والكحلي بشكل عام في تصميم العبايات، بدأت رويدا العبايات بألوان المخمل أو الوان الطيف الهادئة في الظهور بقوة، كدرجات الأبيض والبيبي بلو، يمكنك تنسيقها باللوك الحيادي باعتماد لفات طرح من نفس لون العبايه وكذلك الشنطة والحذاء، أو تغيري قليلا، ولكن كوني حذرة فألوان المخمل الهادئة لا تقبل أي ألوان دخيلة ببساطة.







العبايه مع حزام الخصر

من التصاميم التي تفضلها الفتيات عموما العبايات مع حزام الخصر، فهي تمنحها إطلالة رشيقة ومميزة كما يمكنك أن تظهري بأكثر من لوك بنفس التصميم مع هذه العبايه، بان ترتديها مرة مفتوحة مع قطع أنيقة، او مقفولة وتغيير حزام الخصر، ويمكنك اعتماده من نفس ألوان العبايه، او اختاري الحزام من ماركتك المفضلة مثل ديور Dior ، و لويس فيتتون Louis Vuittion.







العبايات مع تطريزات الورود

لاحظنا أن كثيرا من موديلات عبايات ٢٠١٩ تعتمد على تطريزات الورود، كما أننا سنجد هذه الموديلات بشكل أكبر بربيع ٢٠١٩ لإطلالة منعشة ومختلفة ، سواء كانت الورود مطرزة او مطبعة بالورود، والتي يناسبها لفات الحجاب باللون الأبيض، أو بدرجات المخمل أيضا.

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والآن إليك بهذا الألبوم أحدث موديلات عبايات ٢٠١٩، جمعناها لك من أشهر ماركات العبايات.

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