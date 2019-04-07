10إطلالات مميزة من فاطمة حسام للصبيّة المحجبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 10:32 صباحاً - تُعتبر الفاشينيستا الخليجية فاطمة حسام، واحدة من أشهر مدونات الموضة بالعالم العربي، ويتابعها الكثير من الصبايا ليستلهمن اطلالات مختلفة وجذابة منها.



تعتمد فاطمة حسام على الأسلوب المخملي في اختيارها للقطع، فقد لاحظنا اعتمادها على الألوان الفاتحة كالفساتين الأوف وايت، وكذلك تنسقها مع اكسسوارات تحمل الذوق الرقيق نفسه.





أما لفات الحجاب فهي أكثر تنوعًا على عكس باقي الفاشينيستاز اللاتي يعتمدن على الحجاب باللون الأبيض بشكل كبير، فحسب القطع تغيّر فاطمة من لون الحجاب، كلفة الحجاب الأسود مع البدلة باللون الفوشي، والمخملي النود مع اطلالة متدرجة من الألوان نفسها.



إذا كنتِ تحبين البناطيل الواسعة، فيمكنكِ اعتمادها من فاطمة حسام، سواء مع الطويل، أو البدلة العصرية التي لا تخلو من الطابع الأنثوي، ونسقيها مع الكعب العالي، كأحذية ديور Dior المفتوحة من الخلف التي تعتمدها فاطمة غالبية الوقت.





الكارديغان الطويل المفتوح جزء أساسي بخزانة فاطمة حسام، مثل هذا الموديل الطويل، الذي نسقته مع الفستان الأبيض الطويل، وحزام الخصر الذي أبرز رشاقتها.



الاكسسوارات جزء أساسي من اطلالة فاطمة حسام، وتستطيع توظيفها بشكل يخدم ستايل الصبيّة المحجبة، مثل اطلالتها بالسكارف مع حزام الخصر، والفستان الطويل من دون نقوشات.





بهذا الألبوم إليكِ 10 اطلالات أنيقة من فاطمة حسام للصبيّة المحجبة.