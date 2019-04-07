انت الان تتابع تفاصيل خبر سبقه حريق.. انفجار ضخم في مبنىً وسط باريس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 09:48 صباحاً - وقع انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس السبت، عقب حريق هائل الْتهم أجزاء من المبنى.

وقال المتحدث باسم رجال المطافئ غابرييل بلاس إن الحريق اندلع في مبنى سكني عند تقاطع شارع ماكدونالد وزقاق بيير مولاريه، مشيراً إلى أن الشقق حديثة العهد.

وأضاف: إن المبنى "يضم عدداً من الشقق السكنية الحديثة التي تمتد على طابقين (دوبلكس)، كما يوجد بأسفله عدد من المحلات الراقية"، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

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وفي السياق، هرعت سيارات الإسعاف ونحو 50 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة عليه.

كما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى انقطاع الكهرباء في الشارع، حيث وقع الحريق.

وحسب مقاطع مصوَّرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سُمع دويُّ انفجار عقب اندلاع الحريق.

ولم تصدر بعدُ أي بيانات رسمية عن طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا.