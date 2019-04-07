انت الان تتابع تفاصيل خبر سبقه حريق.. انفجار ضخم في مبنىً وسط باريس والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 09:48 صباحاً - وقع انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس السبت، عقب حريق هائل الْتهم أجزاء من المبنى.
وقال المتحدث باسم رجال المطافئ غابرييل بلاس إن الحريق اندلع في مبنى سكني عند تقاطع شارع ماكدونالد وزقاق بيير مولاريه، مشيراً إلى أن الشقق حديثة العهد.
وأضاف: إن المبنى "يضم عدداً من الشقق السكنية الحديثة التي تمتد على طابقين (دوبلكس)، كما يوجد بأسفله عدد من المحلات الراقية"، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".
وفي السياق، هرعت سيارات الإسعاف ونحو 50 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة عليه.
كما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى انقطاع الكهرباء في الشارع، حيث وقع الحريق.
وحسب مقاطع مصوَّرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سُمع دويُّ انفجار عقب اندلاع الحريق.
ولم تصدر بعدُ أي بيانات رسمية عن طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر سبقه حريق.. انفجار ضخم في مبنىً وسط باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.