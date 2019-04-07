نجماتُ الفن يخطفن الأضواء بإطلالاتهن الساحرة في الموريكس دور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفتْ إطلالاتُ النجمات الأضواء في حفل الموريكس دور 2019 Murex d’or، في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ظهورهنّ بفساتين مصممة بصيحات لافتة طغت عليها التطريزات وستايل الجمبسوت، وغيرها من التصميمات الساحرة.

وحرصت الممثلة اللبنانية الشابة باميلا الكيك على المشاركة في الحفل الذي وُزّع فيه 38 جائزة مختلفة لنجوم الفن، مرتديةً جمبسوت مختلفًا من اللون الأبيض المُطرّز بالكامل مع أكمام طويلة واسعة من الأطراف مُزينًا بالريش.

وتألّقت النجمة ماغي بو غصن بإطلالة من اللون الأسود الميتاليكي، وتنورة برّاقة ملوّنة زادتها رونقًا وجمالاً، وأكملت إطلالتها بمكياج أحمر الشفاه الخمري، وتسريحة شعر متموّجة.

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الفنانة ورد الخال بدورها، خطفت الأنظار بفستان باستيل للمصمم زياد نكد، زيّنته بمجوهرات، وتسريحة شعرع جذّابة.

وتُعرف "الموريكس دور" أيضًا باسم جائزة موريكس الذهبية، وهي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة عام 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو، للاعتراف بالإنجازات التي تحقّقت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم أيضًا.