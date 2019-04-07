انت الان تتابع تفاصيل خبر تعليق مهام 38 شرطياً في ألمانيا إثر تهديدات عنصرية لمحامية تركية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 08:55 صباحاً - قالت المحامية التركية في ألمانيا صدى باشاي يلدز، اليوم السبت، إن السلطات علّقت عمل 38 شرطياً، على خلفية قضية تلقيها تهديدات بالقتل ورسائل عنصرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في ولاية هيسن الألمانية (وسط)، شارك فيه ممثلون عن القنصلية التركية.

وقالت باشاي يلدز إن تعليق عمل عناصر في الشرطة يشير إلى احتمال تورط بعضهم في القضية.

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وأضافت المحامية لوكالة "الأناضول" أن السلطات أخطرتها بأن التحقيقات ما تزال جارية، وأن هوية المرسلين ما تزال مجهولة.

وأوضحت أن رسائل التهديد التي تلقتها تضمنت معلومات شخصية تم الحصول عليها من بيانات لدى الشرطة.

وباشاي يلدز تدافع عن ضحايا جرائم منظمة "NSU" (الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض) العنصرية "الإرهابية".

وتم الكشف عن المنظمة في العام 2011 وهي متورطة في قتل 10 أشخاص، بينهم 8 أتراك بين عامي 2000 و2007، فضلاً عن مهاجمة منشآت وعمليات السطو.