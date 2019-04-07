أسباب ألتهاب القولون.. تناول الأطعمه الحريفة والتوتر العصبي

انتفاخات المعدة والمغص، أعراض لمرض التهاب القولون، الذي يصيب الأمعاء الغليظة، وهناك العديد من الأسباب لألتهاب القولون حسب موقع very well health، ومنها: خلل وظيفي في الجهاز المناعي. العامل الوراثي في حالة وجود مصاب بهذا المرض في العائلة. شدة التوتر والضغط العصبي. اضطرابات في الجهاز الهضمي. تناول الأكلات السريعة. تناول الأكلات الحارة. الالتهاب المزمن لجدار المعدة. الإكثار من تناول المشروبات الغازية. حساسية البقوليات. فقدان الوزن بشكل ملحوظ مع انتفاخ زائد في منطقة البطن. الإجهاد والتعب بشكل دائم. Advertisements الأرق الدائم. قلة النوم. صعوبة التبرز. الإجهاد النفسي والقلق. الإكثار من تناول الثوم والبصل غير المطبوخ. تناول بعض العقاقير الطبية المثيرة لحساسية المعدة. شرب الكافاين بشكل كبير. الأكثار من تناول الكرنب، والقرنبيط. الزايادة في كمية الطعام المتناول. تناول الاطعمة التى تثير الحساسية. وقد أثبتت إحدى الدراسات أن 70% من عامة الناس قد عانوا من تغيرات هضمية بسبب الضغوط النفسية، وأن 45% من مستخدمي الملينات يعانون من ضغوط نفسية، وهذا ما يتسبب في أمراض القولون. ​

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