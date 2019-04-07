فوائد شرب النعناع.. مهدئ للأعصاب ومكافح لنزلات البرد

يلجأ كثيرون إلى تناول مشروب النعناع لتهدئتهم، أو لجعلهم أكثر انتعاشا، وهناك من يلجأ له لتعزيز المناعة بأجسادهم والتخلص من أمراض المعدة كعسر الهضم والمغص وأعراض البرد.

وذكر موقع cup and leaf، أن النعناع من الزرع الذي ينبت طوال أيام السنة، ويمكن زراعته في المنزل، وعرض الموقع بعض الفوائد له منها:

يستخدم في علاج متلازمة القولون العصبي

يعمل النعناع على التخفيف من آلام وشدة مغص القولون، ومص الغازات وإزالة الانتفاخات، كما يعمل على توازن المعدة، إذ يعالج الإسهال إو الإمساك المصاحبين للقاولون.

يعمل على إنعاش الجسم

يحتوي مشروب النعناع على نكهة منعشة، تعطي الشعور بالتبريد، حيث يعمل على إفراز هرمون "السيروتونين" المعروف بهرمون السعادة الذي يساعد في التخلص من الاكتئاب.

يعالج تقلصات المعدة

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تعمل على تهدئة المعدة من التقلصات والتشنجات، وتحسين الدورة الدموية وتخفيف الالتهاب الذي يسبب آلام المعدة، ويعمل على تحفيز إفراز عصارات المعدة التي تقلل الشعور بالامتلاء ويمكن أن يقلل من الالتهابات التي تسبب الانتفاخ.

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تحسين الهضم

يساعد في تنظيم عملية الهضم، وأظهرت دراسة أجريت في جامعة إكستر، أن شاي النعناع ينقل الغاز عبر الجسم وبالتالي يخفف من الشعور بالانتفاخ والتشنجات، وإراحة عضلات الجهاز الهضمي.

التخلص من الرائحة الكريهه

يحتوي النعناع على مادة المنتول التي تعمل على الشعوربالانتعاش، ومحاربة رائحة الفم الكريهة، كما تعمل كمضاد للبكتيريا من الداخل لقتل الجراثيم.

مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي مشروب النعناع على مركبات تساعد على محاربة نزلات البرد أثناء بناء مناعتك، مثل المنثول الذي يساعد على تهدئة التهاب الحلق، وإعطاء الشعور بالارتياح والاسترخاء، ويعمل على فتح الشعب الهوائية وتخفيف نزلات البرد القاسية.

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